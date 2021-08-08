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Происшествия8 августа 2021 18:17

В Башкирии в столкновении легковушки и КамАЗа погиб младенец

ДТП произошло в Туймазинском районе
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Подробности уточняются.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Подробности уточняются.

8 августа в Туймазинском районе Башкирии произошла авария, в которой погиб младенец, передали в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло на 1336 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По имеющимся на нынешний момент данным, столкнулись «Hyundai Greta» и КамАЗ.

Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла, выжить в ней было нереально. До приезда скорой погибли водитель «Hyundai», а также его пассажир, 1,5 годовалый ребенок. Был ли еще кто-то в машине, пока неизвестно.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Подробности уточняются.