В Башкирии в столкновении легковушки и КамАЗа погиб младенец

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Подробности уточняются.

8 августа в Туймазинском районе Башкирии произошла авария, в которой погиб младенец, передали в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло на 1336 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По имеющимся на нынешний момент данным, столкнулись «Hyundai Greta» и КамАЗ.

Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла, выжить в ней было нереально. До приезда скорой погибли водитель «Hyundai», а также его пассажир, 1,5 годовалый ребенок. Был ли еще кто-то в машине, пока неизвестно.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Подробности уточняются.