22 очага лесных пожаров продолжает действовать в Башкирии – МЧС

На сегодняшний день идет тушение пожаров, проводится опашка, группировка сил и средств постоянно наращивается.

В МЧС Башкирии передали последние данные по лесным пожарам по состоянию на утро 8 августа. Сейчас в республике продолжает действовать 22 очага лесных пожаров на общей площади почти 1700 га. По данным ведомства, за сутки ликвидировано 7 очагов пожаров в шести районах – Зианчуринский, Зилаирский, Абзелиловский, Бурзянский, Бурзянский, Баймакский.

- Продолжает действовать 22 очага лесных пожаров на общей площади 1673,2 га (Хайбуллинский район 3 очага, Бурзянский район 12 очагов, Зилаирский район 4 очага, Зианчуринский район 3 очага, Кугарчинский район один очаг, - пояснили спасатели.

На сегодняшний день идет тушение пожаров, проводится опашка, группировка сил и средств постоянно наращивается. На данный момент на тушение задействовано 619 человек и 142 единиц техники.

Также спасатели успокаивают, что населенные пункты не находятся под угрозой огня. В Бурзянский район направлен дополнительный эшелон аэромобильной группировки.