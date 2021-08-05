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Общество5 августа 2021 15:26

Путин посетит Башкирию и встретится с Хабировым

Глава государства поучаствует в запуске нового завода
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Путин посетит Абзелиловский район республики

Путин посетит Абзелиловский район республики

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин посетит Башкирию 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидер страны приедет в Абзелиловский район. Там он поучаствует в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цимекс» компании «Ласселсбергер». Также Путин проведет рабочую встречу с руководителем региона Радием Хабировым.

Перед визитом в республику глава государства совершит рабочую поездку в Челябинскую область. Он осмотрит районы, пострадавшие от природных пожаров, и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии.

Ранее «КП-Уфа» писала, что сегодня, 5 августа, над Башкирией пролетал самолет-ретранслятор, обеспечивающий зашифрованную связь руководства страны при помощи специального оборудования.