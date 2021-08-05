Путин посетит Башкирию и встретится с Хабировым

Путин посетит Абзелиловский район республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин посетит Башкирию 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидер страны приедет в Абзелиловский район. Там он поучаствует в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цимекс» компании «Ласселсбергер». Также Путин проведет рабочую встречу с руководителем региона Радием Хабировым.

Перед визитом в республику глава государства совершит рабочую поездку в Челябинскую область. Он осмотрит районы, пострадавшие от природных пожаров, и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии.

Ранее «КП-Уфа» писала, что сегодня, 5 августа, над Башкирией пролетал самолет-ретранслятор, обеспечивающий зашифрованную связь руководства страны при помощи специального оборудования.