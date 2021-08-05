В небе над Башкирией замечен уникальный самолет-ретранслятор

Самолет-ретранслятор сделан на базе Ту-214 Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Днем 5 августа над Башкирией пролетел уникальный самолет-ретранслятор Ту-214СР.

Согласно данным сервиса FlightRadar24, воздушная машина находилась в небе над Башкирией днем в четверг, 5 августа. Самолет-ретранслятор с бортовым номером RA-64516 взлетел из аэропорта Магнитогорска, и через территорию республики направился в сторону Москвы.

Уникальная машина построена на базе гражданского Ту-214, но выполняет совсем другие функции. Главная задача борта – обеспечивать зашифрованной связью руководство страны при помощи специального оборудования. Также самолет оборудован дополнительными баками с топливом, и это увеличивает дальность полета с 7 до 10 тысяч километров. Борт RA-64516 входит в состав специального летного отряда «Россия».

Напомним, что 2 июля над уфимским аэропортом почти час кружил еще один самолет специального летного отряда. После необычных маневров он улетел в сторону Москвы.