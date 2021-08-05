В Башкирии вынесли приговор мужчине, который забил ледоколом и повесил собственного отца

Ближайшие семь лет мужчина проведет в колонии строгого режима

В Башкирии вынесли приговор 31-летнему жителю Зианчуринского района, который забил ледоколом и повесил собственного отца. Информация об этом появилась на сайте Кугарчинского межрайонного суда.

По материалам дела, обвиняемый во время домашней ссоры нанес своему 53-летнему отцу «не менее 29 [ударов] металлическим ломом и ногами». Мужчина скончался «в результате разрыва печени, ушибов внутренних органов, перелома ребер, кровоизлияния в брюшную полость и перелома подъязычной кости». После этого злоумышленник оттащил труп на улицу и повесил его на «деревянной конструкции» (формулировка суда – прим. авт.) во дворе, инсценировав таким образом самоубийство.

Тело было обнаружено прохожим. Учитывая побои, правоохранители поняли, что на самом деле погибшего избили до смерти. Полицейские в тот же день задержали подозреваемого.

Обвиняемый признал вину частично. Суд приговорил фигуранта уголовного дела об убийстве к семи годам колонии строгого режима.