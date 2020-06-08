2020-06-08T17:27:58+03:00
Происшествия

В Башкирии 30-летний мужчина забил ледорубом и повесил собственного отца

Зверское преступление произошло в Зианчуринском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На допросе задержанный дал признательные показанияНа допросе задержанный дал признательные показания
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В Зианчуринском районе Башкирии за зверское убийство собственного отца задержали 30-летнего мужчину.

Как сообщил источник «КП-Уфа», 5 июня в одном из сел района в повешенном состоянии был обнаружен труп 53-летнего мужчины с большой ссадиной на лбу.

Правоохранители передали тело на судмедэкспертизу. Специалисты установили, что смерть наступила «в результате разрыва печени, ушибов внутренних органов, перелома ребер, кровоизлияния в брюшную полость и перелома подъязычной кости». В общем, мужчину буквально истязали до смерти.

Вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого убийцы – им оказался 30-летний безработный сын погибшего. Полицейские также нашли орудие преступления – самодельный металлический ледокол. Во время допроса задержанный дал признательные показания. Что именно побудила его расправиться с отцом столь жестоким образом, пока неизвестно. Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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