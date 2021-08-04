Более 11 тысяч медиков Башкирии заразились коронавирусом

Среди заразившихся ковидом в республике большое количество медицинских работников Фото: Рустем АХУНОВ

Более 11 тысяч медицинских работников Башкирии заразились COVID-19 за все время пандемии. Информацию «КП-Уфа» сообщил региональный минздрав.

– По каждому случаю заражения медицинских работников коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей работает специальная комиссия, которая формирует необходимый пакет документов с целью предоставления в Фонд социального страхования для получения страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты в соответствии с указом президента России, – сообщили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, всего на территории Башкирии было зарегистрировано 49 285 случаев заражения COVID-19. Прирост зараженных за прошедшие сутки составил 257 человек. С начала пандемии скончалось 805 граждан республики.