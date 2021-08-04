Более 800 человек скончались от коронавируса в Башкирии

В Башкирии прирост зараженных коронавирусом за сутки составил 257 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 805 человек. За сутки жертвами инфекции стали еще девять жителей – большего прироста умерших в республике еще не было. Статистику на 4 августа обновил региональный оперштаб.

Статистику регионального оперштаба Башкирии

Всего на территории Башкирии было зарегистрировано 49 285 случаев COVID-19. Прирост зараженных составил 257 человек. Переболели инфекцией 45 297 жителей республики, 228 из них снялись с учета по выздоровлению за последние 24 часа.

Первый компонент вакцины против коронавируса получили 962 033 человека, второй – 721 257.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, в каких районах и городах Башкирии люди чаще всего умирают от COVID-19.