Стало известно, в каких городах и районах Башкирии люди чаще умирают от коронавируса

Последнюю неделю в Башкирии каждый день регистрируется 8-9 новых смертей от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, в каких городах и районах Башкирии отмечается самая высокая смертность от коронавируса. Как сообщили в Минздраве Башкирии в беседе с «КП-Уфа», чаще всего умирают от осложнений ковида в Уфе, Стерлитамаке и Стерлитамакском районе, а также в Белебеевском и Туймазинском районах. При этом чаще всего жертвами вируса становятся люди старше 60 лет, страдающие серьезными хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, атеросклерозом, сердечно-сосудистыми болезнями. Впрочем, как отметили в ведомстве, тяжелое течение коронавируса все чаще отмечается и у молодых людей.

Напомним, что за минувшие сутки в республике от ковида скончались 8 человек, а общее число смертельных случаев достигло уже 796, из которых 637 – пожилые люди.