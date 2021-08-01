Хабиров поздравил рапириста Сафина с серебряной медалью на Олимпиаде в Токио

Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров через соцсети обратился к рапиристу Тимуру Сафину.

В своем послании руководитель региона поздравил спортсмена с заслуженной наградой – серебряной медалью в командных соревнованиях по рапире на Олимпиаде в Токио. Драматично победив сборную США, рапиристы из России в финале уступили сборной Франции.

- Да, это серебро. Но это серебро на главных соревнованиях планеты! Еще одного нашего спортсмена скоро будем встречать в аэропорту Уфы с цветами, чак-чаком и объятиями, - написал Хабиров в соцсетях

Также глава региона поблагодарил уфимских наставников спортсмена – Фарита Арсланова, Лиру Грушину и Руслана Насибулина.