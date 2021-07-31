В Башкирии за сутки внебольничную пневмонию подхватили 130 человек

Фото: Рустем Ахунов

За прошедшие сутки в Башкирии медики поставили диагноз «внебольничная пневмония» 130 пациентам, пишет UfacityNews.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Также по данным ведомства, за сутки с полным выздоровлением от внебольничной пневмонии выписались 112 человек.

Напомним, в самом начале пандемии коронавируса региональный Минздрав постоянно публиковал число заболевших внебольничной пневмонией параллельно со случаями заражения ковидом. Эту болезнь называли «спутницей» COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии от коронавируса и его последствий скончались девять человек – это абсолютный рекорд за все время пандемии COVID-19. Общее количество умерших от ковида в республике на 31 июля 2021 года составило 771 человек.