В Башкирии за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество зараженных

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По данным оперативного штаба Башкирии по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в республике от ковида и его последствий скончались 9 человек. Это рекордное количество умерших за один день с самого начала пандемии COVID-19. Всего же в регионе от коронавируса скончались 771 человек.

Минздрав Башкирии сообщает, что по состоянию на 31 июля 2021 года в республике подтвердили 48251 случай заражения ковидом. При этом выздоровели 44612 человек, а за последние сутки выписались с полным выздоровлением 295 человек.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии отчитался и о темпах вакцинации в регионе. На сегодняшний день первый компонент вакцины от коронавируса получили 993694 человек. Второй компонент вакцины же получили 676960 человек.