Радий Хабиров назвал самые популярные места отдыха в Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил в своих социальных сетях пост, где похвастал успехами республики в развитии внутреннего туризма. Руководитель региона отметил, что по итогам первого полугодия 2021 года Башкирия вошла в топ-10 мест отдыха в России.

- Нашу республику выбирают наравне с Москвой, Краснодарским краем, Московской областью, Санкт-Петербургом, Крымом, Татарстаном, Свердловской, Нижегородской и Ростовской областями, - написал Хабиров в социальных сетях.

Глава Башкирии также назвал и самые популярные места отдыха в республике. В топ-5 «самых самых» вошли геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», а также природные парки «Мурадымовское ущелье», «Иремель» и «Кандры-Куль». Как отметил Хабиров, эти направления популярны, в основном, у экотуристов.

Ранее в беседе с «КП-Уфа» промежуточные итоги туристического сезона-2021 подвела руководитель госкомитета Башкирии по туризму Эльмира Туканова.