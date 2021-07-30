На отдых стали уезжать чаще, но на короткий срок: о туристическом сезоне 2021 в Башкирии

Айгир. Фото: Андрей КУЗЬМИН

На днях «КП-Уфа» побеседовала с председателем башкирского госкомитета по туризму Эльмирой Тукановой и генеральным директором геопарка «Торатау» Айнуром Самановым. Наши собеседники рассказали о промежуточных итогах летнего туристического сезона в регионе, о развитии республиканского геопарка, а также о грядущих инициативах и планах.

По словам Эльмиры Тукановой, ситуация с туристическим потоком в Башкирии в связи с коронавирусной пандемией изменилась радикально. По словам чиновницы, раньше, когда границы по всему миру были открыты, путешественники за полгода до отбытия за рубеж могли быть уверены, что их отдыху ничего не угрожает. Однако в настоящее время, как утверждает председатель госкомтуризма, поведение туристов в части приобретения путевок и формирования плана поездок очень изменилось.

– Туристы теперь не планируют отдых на две-три недели и свое решение о поездке принимают, как правило, спонтанно. Люди боятся уехать куда-то и заболеть. Поэтому они стараются формировать свой отдых так, чтобы, если вдруг случится нестандартная ситуация, можно было быстро вернуться домой и своевременно получить медицинскую помощь. То есть, граждане стали уезжать на отдых чаще, но на короткий срок, – рассказала Туканова.

Эльмира Туканова, председатель Госкомтуризма Башкирии Фото: Госкомтуризм Башкирии

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Все больше в Башкирии, по словам Эльмиры Тукановой, со стороны граждан поступает запросов по программам, связанных с семейным отдыхом. Раньше, как рассказала председатель регионального госкомтуризма, можно было наблюдать ситуацию, когда жена с детьми едет на отдых отдельно от мужа, или наоборот. Сейчас же, утверждает Туканова, появился спрос на отдых всей семьей целиком и, как правило, пользуется популярностью туристическая программа «Туры выходного дня».

– Это выезд в регион в пятницу и с последующим возвращением в воскресенье. «Туры выходного дня» удобны тем, что можно с комфортно отправляться в короткие быстрые поездки и быть уверенным, что ситуация с ковидом в планируемом для путешествия регионе в ближайшее время серьезно не изменится, – отметила председатель госкомитета по туризму.

Ранее Туканова поясняла, что программа «Туры выходного дня» призвана решить две важные задачи.

– Первая – заполнить коллективные средства размещения столицы, а также городов и населенных пунктов, находящихся в стокилометровой близости от административного центра региона, и организовать специальные предложения по проживанию. Вторая – сделать так, чтобы те туристы, которые прибыли самостоятельно, либо через услуги туроператоров, стали возвратными, и, при случае, приехали еще раз, – заявила Туканова.

В рамках инициативы «Туры выходного дня», отметила также чиновница, совместно с туроператорами для путешественников был сформирован ряд предложений.

– Порядка шести туроператоров представили свои программы. Достаточно недорогие – от восьми-девяти тысяч рублей. Кроме того, нас поддержали несколько отельеров уровня трех-, четырех- и пятизвездочного уровня. Они предоставили специальные цены на проживание в одном номере для семьи из трех человек. Стоимость – три, четыре, пять тысяч рублей. Хорошее предложение, особенно оно будет актуально в межсезонье. Сейчас во время летнего сезона городской отдых не так востребован: все стремятся уехать за город. Весной был большой спрос на «Туры выходного дня», такой же высокий спрос будет в осенний период до начала зимнего сезона, – отметила Эльмира Туканова.

Иремель Фото: Андрей КУЗЬМИН

ЦИФРОВЫЕ КОЧЕВНИКИ

Туканова в беседе с нами также поделилась, что в условиях пандемии появился новый вид туристов.

– Сформировалась такая особая категория специалистов, которые работают удаленно и могут себе позволить уехать на месяц или даже несколько месяцев в такое место, где можно совмещать отдых и работу. Мы их называем цифровыми кочевниками. Эти люди работают на удаленке и уезжают надолго в регионы, которые в основном имеют акцент на развитие экологического и сельского туризма, – рассказала председатель республиканского Госкомтуризма.

Чиновница также заявила, что Башкирия сейчас является одним из самых перспективных регионов в плане туризма.

– Наша республика отвечает всем современным туристическим трендам. Это и цифровые кочевники, и семейный отдых, а также экологический, этнографический и событийный туризм. У нас, тем более, в отличие от других регионов, таких жестких антиковидных ограничений нет. В гостиницы все так же можно свободно заселиться. Согласно свежим данным, последние три года Башкирия в туристическом плане устойчиво находится по популярности в пятерке лидеров, даже несмотря на то, что у нас до сих пор есть проблемы в развитии инфраструктуры и качестве обслуживания, – поделилась Туканова.

Павловка Фото: Андрей КУЗЬМИН

БОЛЬШОЙ УРАЛ

Особое внимание башкирский госкомитет по туризму сейчас уделяет работе над проектом «Большой Урал». Эльмира Туканова поделилась подробностями.

– В рамках национального проекта «Туризм» было предложено разделить туристическую карту России на 13 макрорегионов. Один из них – «Большой Урал». От башкирского госкомтуризма мы вышли с инициативой объединиться с Челябинской, Свердловской областью и Пермским краем в единый туристический межрегиональный проект инфраструктуры, – поделилась чиновница.

Цель проекта, как рассказала председатель госкомтуризма региона, – создание бесшовной инфраструктуры, которая позволит туристу путешествовать комфортно и без проблем. Инициатива также подразумевает создание общего информационного пространства и формирование единой логистики. Для удобства путешественников планируется строительство сети дорог одинаково хорошего качества, придорожная инфраструктура, визит-центры и установка дорожных указателей.

В августе этого года, по словам Тукановой, проект будет подан на рассмотрение в Ростуризм.

Зилим Фото: Андрей КУЗЬМИН

ПЛАТНЫЙ ВХОД В ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ

Эльмира Туканова также прокомментировала решение республиканских чиновников сделать в этом году вход в природные парки Башкирии платным. По ее словам, подобные меры уместны и абсолютно справедливы.

Напомним, в этом году за вход в парки «Аслыкуль» и «Кандрыкуль» начала взиматься плата размере 250 рублей за человека, а за проход в «Иремель», «Мурадымовское ущелье» и «Зилим» придется отдать 200 рублей. Рассчитаться можно как непосредственно на входе в природную зону, так и предварительно на сайте дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии. Плата единоразовая, независимо от того, на какой срок турист решил остаться в парке: на несколько часов или на несколько дней.

Однако, как рассказал руководитель республиканской дирекции по особо охраняемым природным территориям Салават Нафиков, платить за вход необходимо далеко не всем. По его словам, 60% населения республики могут пройти на территорию парков абсолютно бесплатно. В льготную категорию вошли пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста, малоимущие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей многодетные родители, ветераны боевых действий, инвалиды и их сопровождающие.

– Задача зарабатывать деньги у нас не стоит. Решение о единоразовой плате принималось не для увеличения доходов. Наша цель – сделать природные парки доступнее для людей, особенно для пенсионеров, малоимущих и других льготников, – заявил Нафиков.

Деньги, которые собирают с посетителей парков, как заявили чиновники, тратятся на поддержание чистоты и порядка природных зон, на заработную плату сотрудников, услуги охраны и спасателей.

Иремель Фото: Андрей КУЗЬМИН

ГОСТИНИЦЫ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ КЛАССИФИКАЦИЮ

Отдельной темой нашей беседы стала классификация республиканских средств размещения. Эльмира Туканова ранее анонсировала, что до 1 января 2022 года отели, гостиницы, хостелы и турбазы должны пройти классификацию, в противном случае их деятельность будет приостановлена. На данный момент из 549 республиканских заведений, предоставляющих услуги по проживанию, лишь 30% прошли данную процедуру.

Эльмира Наилевна пояснила, какая польза будет от этих мероприятий.

– В первую очередь, это повышение качества предоставляемых услуг. Если турист снимает номер в отеле, который официально классифицирован как «трехзвездочный», то он получает соответствующий статусу уровень обслуживания. В таком случае постоялец понимает, за что платит деньги, нежели в ситуации, когда средство проживания имеет лишь условную и ничем неподтвержденную классификацию, – утверждает председатель госкомитета по туризму Башкирии.

Перечень всех классифицированных средств размещения опубликован на сайте «Terra Bashkiria».

Председатель регионального Госкомитета призвала туристических предпринимателей серьезно отнестись к процедуре классификации.

– Настоятельно рекомендую управляющим и собственникам коллективных средств размещений пройти классификацию сейчас пока есть время, пока ценник адекватный и пока нет высокого спроса. Поскольку с начала следующего года в самый разгар зимнего туристического сезона, когда Башкирия будет заполнена туристами-горнолыжниками, их деятельность будет приостановлена. Это серьезная угроза не только для них, но и для районов, их руководителей и туроператоров. Туристов нужно будет переселять. Призываю отнестись к этому серьезно. Никаких отсрочек не будет. Потом пойдут штрафы и наказания – это никому не надо, – отметила чиновник.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК

Башкирия, как заявила Эльмира Туканова, стала лидером по продажам в программе «Детский туристический кешбэк». По ее словам, в данной инициативе с начала летнего сезона приняли участие 64 загородных детских лагеря.

Напомним, в соответствии с программой 50% от стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря возмещается. Для этого необходимо приобрести путевку на сайте «Мир путешествий» и произвести оплату с помощью карты системы «Мир».

– Путевки в Башкирию в основном продают туроператоры из других регионов. Из 120 предложений на них приходится 80%. Наших туроператоров участвуют в этой программе очень мало. Для меня это странная ситуация. Думаю, не все готовы подключаться к этой системе, потому что привыкли работать по старинке, и не все оценивают этот ресурс как инструмент продвижения, – считает Эльмира Туканова.

Чиновница объяснила, почему жителям Башкирии стоит обратить пристальное внимание на инициативу «Туристический кешбэк».

– В этом году, кроме кешбэка федерального, есть еще и республиканский. Если родители ребенка покупает путевку непосредственно в лагере, то они получают скидку 50%, а если оформляют покупку через сайт «Мир путешествий», то они получают скидку в 30%. Итоговая выгода в таком случае – 80%. Создавая такие условия для детских путешествий, мы еще и стимулируем развитие инфраструктуры дальнейших туров для различных категорий населения, – отметила председатель регионального Госкомтуризма.

Айнур Саманов, гендиректор геопарка «Торатау» Фото: Геопарк «Торатау»

ЗАКОН О ГЕОПАРКАХ

Недавно на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр экономического развития региона Рустам Муратов отметил, что в России отсутствует законодательное обеспечение деятельности геопарков. Генеральный директор геопарка «Торатау» Айнур Саманов объяснил нам, что это значит.

– Понятие геопарков для нашей стороны новое. Например, работа национальных или природных парков на законодательном уровне регламентирована. Поэтому, когда заходит речь о подобных объектах, мы понимаем, как выстраивать там работу, как туда могут заходить инвесторы с точки зрения реализации инвестиционных проектов, как решается вопрос об оформлении земельных участков и так далее. Если же мы говорим про геопарки, то тут, к сожалению, в настоящее время закона регулирующего все эти вопросы нет, – посетовал Саманов.

По словам генерального директора «Торатау», если предприниматель захочет реализовать проект на территории геопарка, то сразу возникает проблема по выделению земельных участков.

– Дирекция геопарка на сегодняшний день не обладает ресурсами по выделению земельных участков. Также много и других сопутствующих вопросов. Конечно, стараемся помогать, но пока все эти вопросы решаем с муниципалитетами и с минземимущества. Мы очень надеемся, что новый законопроект поможет в дальнейшем при реализации разного рода инициатив на территории геопарка. В настоящее время проект данного документа уже разработан, сейчас он проходит предварительные этапы согласования на уровне правительства. Дальше мы надеемся, что его рассмотрят на уровне госсобрания Башкирии. Как показывает практика, после того, как региональный парламент принимает законопроект, его уже можно рассматривать на федеральном уровне, – рассказал Айнур Саманов.

Фото: Геопарк «Торатау»

ЛЕСТНИЦА НА ШИХАН

Генеральный директор геопарка, помимо прочего рассказал о строительстве лестницы на шихан Торатау и о том, как ее возведение повлияет на экосистему горы.

– При реализации проекта лестницы и экотропы на Торатау один из ключевых моментов, которые мы учитывали, это воздействие на шихан с точки зрения экологии. Мы плотно взаимодействуем с институтом биологии, также все наши действия согласованы с Минэкологии России. Никакого негативного воздействия на шихан быть не должно, поскольку для тропы мы выбрали маршрут, который уже «натоптан» людьми. В рамках строительства экотропы мы не планируем затрагивать те участки, которые не «тронуты» человеческой деятельностью, и где произрастают краснокнижные растения. Также мы провели историко-культурную экспертизу. В ходе работ ученые не обнаружили никаких археологически-культурных слоев на маршруте будущей экотропы, – заявил Саманов.

Генеральный директор геопарка рассказал подробнее, что из себя будет представлять лестница на шихан.

– Это будет лестница с поручнями, в ней будут присутствовать металлические и деревянные элементы. По ходу движения будут участки для отдыха и обзорные точки. При строительстве мы стараемся решить две задачи: первая – сделать лестницу безопасной и комфортной, вторая – сократить воздействие на сам природный объект. Также мы будем стараться сделать так, чтобы экотропа и лестница были минимально заметны и не нарушали общей эстетики шихана, – поделился с нами Айнур Саманов.

Саманов также поведал о том, что из себя будет представлять инфраструктура геопарка «Торатау».

– Прежде чем приступить к каким-либо работам, мы разработали общую концепцию развития территории геопарка. Непосредственно у шихана Торатау мы не планируем возведение больших гостиничных объектов. Но, тем не менее, мы понимаем, что там необходимо развивать средства размещения небольшого формата. Их строительство предполагается не у подножья горы, а недалеко от самого шихана. Уже ведем переговоры с рядом предпринимателей, – заявил генеральный директор «Торатау».

В этом году геопарк «Торатау» посетят эксперты «Юнеско» Фото: Госкомтуризм Башкирии

ТОРАТАУ ПОЛУЧИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС

Геопарку «Торатау» планируют присвоить международный статус «Юнеско». Как рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов, работа в этом направлении ведется с июня 2020 года. На сегодняшний день, как рассказал чиновник, номинационное досье на вступление в глобальную сеть геопарков успешно прошло первичную проверку в штаб-квартире международной организации в Париже.

– В январе 2021 года получено уведомление о включении геопарка «Торатау» в шорт-лист 16 территорий, отобранных для оценки соответствия территории геопарка, заявленному в номинационном досье, – сообщил министр.

Как нам рассказал Айнур Саманов, руководство геопарка «Торатау» в настоящее время ожидает приезд экспертов для оценки соответствия территории номинационному досье.

– До 15 июля в связи с коронавирусной пандемией выезды не проводились ни в одну страну. В этой связи пока конкретные даты визитов не определены, но мы очень надеемся, что до октября текущего года мы все-таки примем специалистов, – поделился Саманов.

В соответствии с регламентом Глобальной сети геопарков «Юнеско» заседание комиссии по вопросу включения новых кандидатов в Глобальную сеть состоится в декабре 2021 года после сдачи экспертами отчетов об оценке.

Наши собеседники возлагают большие надежды на текущие и будущие проекты, рассчитывают, что через два-три года инфраструктура туризма в Башкирии будет реализована на достойном уровне.