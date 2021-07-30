Регоператор назвал поджог причиной очередного пожара на свалке под Уфой

фото: мэрия Уфы

Региональный оператор «Спецавтохозяйство по уборке города», отвечающий за мусорный полигон в Новых Черкассах под Уфой, считает поджог причиной очередного пожара на свалке. Напомним, в ночь с 29 на 30 июля на полигоне твердых коммунальных отходов произошло горение мусора общей площадью 150 кв.м. и резины на 50 кв.м. Как рассказали МУП «САХ», возгорания произошли одновременно в трех местах во время дождя.

– Вначале дежурный по полигону заметил горение склада веточной массы с южной стороны полигона. Затем от бульдозериста, работающего в ночную смену, поступила информация об очаге возгорания на рабочей площадке полигона. Далее пожар заметили с западной стороны, где складировались автомобильные покрышки, – передал регоператор.

В организации отметили, что пожар уже ликвидирован, а «небольшое задымление не отразилось на здоровье горожан». Подозрения на поджог появились в связи с тем, что в момент возникновения пожара там шел «небольшой дождь». МУП «САХ» написало заявление в правоохранительные органы. Сейчас местное МВД проводит проверку. На территории свалки сейчас усилен контроль по недопущению возгораний.

Напомним, с мая 2021 года это уже третье возгорание на полигоне в Черкассах. Предыдущие два пожара стали причинами ухудшения качества воздуха и появления смога в Уфе.