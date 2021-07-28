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Общество28 июля 2021 19:20

В Башкирии снова будет очень жарко и дождливо

Синоптики рассказали, какая погода будет 29 и 30 июля
Источник:kp.ru
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Синоптики Башкирии сообщили, что в ближайшее время местных жителей снова ждет потепление. По информации метеорологов «Башгидрометцентра» температура воздуха поднимется до 30°.

Согласно опубликованной информации, 29 июля осадков не будет, ветер ожидается слабый и неустойчивый. Температура воздуха ночью будет держаться в районе +2,+7°, днем же повысится до 23-28°.

30 июля пройдут кратковременные дожди, обещают даже местами грозы, ночью по юго-востоку без существенных осадков. В этот день также возможны и сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 21-26°, по югу до 30°.