В Башкирии снова будет очень жарко и дождливо

Синоптики Башкирии сообщили, что в ближайшее время местных жителей снова ждет потепление. По информации метеорологов «Башгидрометцентра» температура воздуха поднимется до 30°.

Согласно опубликованной информации, 29 июля осадков не будет, ветер ожидается слабый и неустойчивый. Температура воздуха ночью будет держаться в районе +2,+7°, днем же повысится до 23-28°.

30 июля пройдут кратковременные дожди, обещают даже местами грозы, ночью по юго-востоку без существенных осадков. В этот день также возможны и сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 21-26°, по югу до 30°.