Стало известно, где в Уфе будут ездить ретро-трамваи по 59 миллионов за вагон

На снимке - схематичное изображение ретро-вагона 71-415Р Фото: https://zakupki.gov.ru

Для Уфы закупят ретро-трамваи, которые будут ездить по историческому центру города.

О предназначении техники рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Чиновник провел встречу с руководителем компании «Уралтрансмаш», где республика планирует закупить трамваи.

Назаров заявил, что «техника будет востребована в рамках мероприятий в рамках празднований 450-летия Уфы». Также он отметил, что трамваи украсят столицу и станут местом притяжения туристов.

Ожидается, что новый транспорт начнет курсировать по башкирской столице в 2023 году. Кататься вагоны будут по маршрутам, расположенным в историческом центре города.

Напомним, что ранее мы выпускали большой материал о предстоящей покупке трамваев и показывали, как будут выглядеть ретро-вагоны. По нашим подсчетам, в среднем один трамвай может обойтись республике в 59 миллионов рублей.