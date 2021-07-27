Стала известна личность матери из Башкирии, которая погибла от удара молнии на глазах у сына

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Женщиной, которую 22 июля убило ударом молнии в Башкирии, оказалась 38-летняя жительница Стерлитамака Амина Н.

Напомним, инцидент произошел на берегу реки Стерля близ села Кунакбаево. В тот злополучный день погибшая приехала в гости к родителям в родную деревню. Вместе с сыном-подростком она пошла пасти скот. Во время выпаса внезапно налетела гроза – в попытке спрятаться мать с ребенком встали под дерево, куда и ударила молния. Заряд пришелся в том числе и на Амину. Женщина погибла на глазах у сына. Мальчик при этом никак не пострадал.

– Не верим, что тебя больше с нами рядом нет. Ты была таким светлым, добрым и отзывчивым человеком. Не верим, что больше не увидим, не поговорим. Ведь только прилетев на родину и побыв два дня, тебя вдруг не стало. Планировали встречу – и вот проводили тебя в последний путь. Боль не описать словами. Спи спокойно. Мягких облачков, – скорбит подруга Амины в своих соцсетях.

Напомним, за лето 2021 года в Башкирии это уже второй смертельный случай, вызванный ударом молнии. Так, на пляже в Аургазинском районе жертвой стихии стала 53-летняя местная жительница.