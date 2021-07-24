Погибшая от удара молнии молодая мать в момент смерти находилась рядом с малолетним сыном

Разряд угодил прямо в одиноко стоящее дерево Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в Стерлитамакском районе Башкирии произошла настоящая трагедия – от удара молнии скончалась 38-летняя женщина. Инцидент произошел на берегу реки Стерля в районе села Кунакбаево. Это уже второй за лето 2021 года смертельный случай попадания молнии в человека. Ранее по этой же причине стихия стала причиной гибели 53-летней жительницы Аургазинского района – женщину поразил заряд молнии прямо на пляже у водоема около села Малый Нагадак.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Следкома по Башкирии, сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по факту случившегося. Следователи запланировали проведение специальных экспертиз, которые помогут установить точную причину смерти несчастной женщины.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах поделился подробностями жуткого инцидента. Как оказалось, в тот злополучный день женщина приехала в гости к родителям в родную деревню и вместе с сыном подростком отправились пасти скотину.

Внезапно налетела гроза и, чтобы спрятаться от ливня, молодая мать встала под дерево. Эта ошибка слоила ей жизни – молния ударила в одиноко стоящее дерево и попала в нее. Все произошло на глазах у ее сына. По словам собеседника, сам мальчик не пострадал.