За сутки COVID-19 выявили у 253 жителей Башкирии, еще пятеро скончались от инфекции

В ковид-госпиталях Башкирии лечится 631 пациент Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки коронавирус был выявлен у 253 жителей Башкирии. Всего на территории республики зарегистрирован 46 961 случай инфицирования. Об этом 26 июля сообщил региональный оперштаб.

В течение прошедших 24 часов от COVID-19 скончались еще пять человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 734 жителя.

За все время после лечения от коронавируса выздоровели 43 135 пациентов, 32 – за последние сутки.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявлял, что сейчас в ковид-госпиталях республики лежит 631 человек: 73 находятся в тяжелом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.