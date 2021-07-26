Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 46 961 человек

Пока Башкирия находится на 81 месте по заболеваемости в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. об этом заявил глава Минздрава Максим Забелин на оперативном заседании в правительстве Башкирии. По сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло на 4,9 процента, всего в республике сейчас зарегистрировано 46 961 инфицированных. Из них 2471 пациент находится на амбулаторном лечении, еще 631 госпитализированы. Состояние 532 пациентов врачи оценивают как средней тяжести, тяжелых – 73, еще 15 находятся в отделении интенсивной терапии.

- Всего в Башкирии развернуто 4055 инфекционных коек, занято из них 86 процентов. Все они обеспечены запасом лекарств, СИЗов и кислорода. По заболеваемости республика находится на 81 месте в России, - отметил Максим Забелин.

Продолжается в республике и массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день в Башкирию поступило более 1 млн 680 тысяч доз вакцины. Привито первым компонентом 85 процентов – 873140 человек, полностью завершили вакцинацию 577954 человек.