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Общество26 июля 2021 8:31

Стало известно, что случилось с пропавшей 31-летней девушкой из Уфы, которую нашли мертвой

Ее тело отыскали спустя двое суток после исчезновения
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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По словам близких, погибшая утонула

По словам близких, погибшая утонула

«КП-Уфа» стало известно, что именно произошло с 31-летней Эльвирой Рахимовой, которая числилась пропавшей без вести и спустя двое суток после исчезновения была найдена мертвой.

Как рассказала знакомая погибшей Элеонора, уфимка утонула. Хотя у женщины есть подозрения, что все не так очевидно.

– Я не верю в это. Она очень хорошо плавала, – отметила подруга Рахимовой.

Подробности гибели женщины озвучили в Управлении гражданской защиты Уфы. По данным спасателей, труп был извлечен из озера Теплого: «Водолазы обнаружили ее тело на глубине шести метров и в двадцати метрах от берега; молодая женщина была частично одета», – передали в аварийной службе.

Напомним, горожанка пропала без вести 23 июля. Родственники обратились в полицию и к волонтерам спустя двое суток. Тело Эльвиры было найдено практически сразу после начала поисков – 25 июля.