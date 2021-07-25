31-летняя пропавшая девушка найдена мертвой в Уфе

Что случилось с уфимкой, где нашли ее тело, не уточняется.

Трагично завершились поиски 31-летней Эльвиры Рахимовой (Быстровой) в Уфе. Сегодня, 25 июля, девушку нашли мертвой. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт». Что случилось с уфимкой, где нашли ее тело, не уточняется.

Известно лишь то, что она пропала 23 июля. Родственники подождали двое суток, а затем обратились к волонтерам и полицию. Но не прошло и часа, как пришли трагичные новости – Эльвира погибла. Подробности ЧП уточняются.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Эльвиры.