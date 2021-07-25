Из популярного озера в Башкирии достали тело 29-летнего парня

После извлечения, погибшего передали сотрудникам полиции, которые ведут сейчас оперативно-следственные мероприятия.

В полночь 24 июля в Кушнаренковском районе Башкирии произошла очередная трагедия на воде.

Как сообщили в МЧС республики, спасатели вытащили из популярного озера в деревне Ильмурзино тело 29-летнего молодого человека. Известно, что он пошел купаться поздно ночью в состоянии алкогольного опьянения. Зашел в воду – и пропал. После извлечения, погибшего передали сотрудникам полиции, которые ведут сейчас оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, что уже вторая трагедия за последние двое суток. Несколькими часами ранее в реке Ольховка в Стерлитамаке утонул 32-летний мужчина. Это место не было оборудовано под купание.