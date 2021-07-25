В Башкирии из реки вытащили тело 32-летнего мужчины

В ведомстве также уточнили, что река мелководная и не пригодна для купания. Причины и обстоятельства выясняются.

Несмотря на то, что жара отступила, люди продолжают гибнуть на водоемах. Вчера вечером 24 июля произошел несчастный случай на реке Ольховка в Стерлитамаке. Здесь, по данным пресс-службы МЧС по Башкирии, утонул 32-летний мужчина.

Известно, что местный житель купался в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения и стал тонуть. Его тело из воды достали очевидцы, а затем передали сотрудникам полиции.

В ведомстве также уточнили, что река мелководная и не пригодна для купания. Причины и обстоятельства выясняются.