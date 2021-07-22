Срывы крыш, падения деревьев и пожары: последствия сильного шторма в Башкирии

фото: МЧС РБ

Сегодня, 22 июля, по Башкирии промчался сильный ветер. По данным МЧС, его скорость достигала 24 метров в секунду. Такая сила не могла оставить города и села без последствий. В аварийной службе рассказали, что успела сделать разгулявшаяся стихия за какие-то пару часов.

– из Уфы поступило 32 обращения по падениям деревьев;

– в деревне Нижний Аллагуват Стерлибашевского района Башкирии повредилась кровля средней образовательной школы на площади в 130 квадратных метров;

фото: МЧС РБ

– в городе Давлеканово частично сорвало крыши трех частных домов;

Давлеканово // МЧС РБ

– в Аургазинском районе пострадали пять частных домов и оборвались линии электропередач;

Аургазинский район // фото: МЧС РБ

– в деревне Старомусино Кармаскалинского района сорвало крышу сарая, которая рухнула на припаркованную у хозяйства Ладу Приора.

Кармаскалинский район // фото: МЧС РБ

– от удара молнии в Башкирии загорелись три дома: в уфимских поселках Шакше (двухэтажный бревенчатый дом) и Нагаево, а также в селе Иглино. Ни в одном из происшествий с огнем никто не погиб и не пострадал.

Три дома в Башкирии загорелись из-за удара молнии

Напомним, сегодня в Стерлитамакском районе из-за разбушевавшейся грозы произошла трагедия: на берегу реки женщину насмерть ударило разрядом молнии.