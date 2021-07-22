Жителей Башкирии напугало апокалиптическое облако пыли

фото: соцсети

Жителей башкирского Стерлитамака напугало гигантское облако пыли, которое начало окутывать города с западной стороны. Фотографиями и видео «песчаной бури» горожане поделились в соцсетях. На кадрах можно заметить, что подгоняемое ветром облако неумолимо подбирается к окраине населенного пункта.

– Я как раз там [рядом с облаком] была, так быстро я не бегала со школьных времен, – призналась перепуганная горожанка.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала о зловещей густой дымке, которой окутало город Сибай. Как оказалось, это было напрямую связано с ЧП в соседнем регионе.