«Невозможно дышать!»: зловещий туман окутал Башкирию

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Восточную часть Башкирии накрыло густой дымкой. О необычных явлениях сообщают в социальных сетях жители Сибая.

– Невозможно дышать! Весь город задыхается, нельзя ли что-то с этим сделать, – пишет в социальных сетях жительница Сибая.

Как сообщило башкирское МЧС, с 8 июля жители восточной части республики сообщают о смоге и запахе гари. Дымка, как предполагают, образовалась из-за лесных пожаров на территориях других районов России, в частности Челябинской области.

Специалисты МЧС уже организовали выезд лаборатории для взятия проб воздуха на возможное превышение предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ. Также информацию о происходящих явлениях довели до заинтересованных министерств и ведомств.