В Башкирии расследуют обстоятельства гибели 53-летнего механизатора

Около села Шаран 15 июля произошел трагический несчастный случай. Расследованием гибели 53-летнего механизатора в настоящий момент занимается Гострудинспекция, передали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент известно, что погиб работник компании ООО «Шаранагрогаз». На четвертом км объездной дороги водитель трактора МТЗ 82.1 съехал в кювет, после чего произошло опрокидывание. Пострадавший скончался на месте случившегося.

В надзорном органе намерены выявить обстоятельства и причины произошедшего.