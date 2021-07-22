В Минтрансе пояснили, как в Уфе решается проблема нехватки пассажирских автобусов

Вопрос нехватки автобусов на муниципальных маршрутах, как заявил Минтранс, решается путем приобретения нового транспорта Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство транспорта Башкирии рассказало, как решается вопрос нехватки автобусов на общественных маршрутах Уфы. Как заявили в ведомстве, ситуацию с дефицитом транспорта исправляют путем приобретения нового подвижного состава большей вместимости.

– На муниципальные маршруты, обслуживаемые «Башавтотрансом», за последний год поступило 205 автобусов, перевозчиками негосударственных форм собственности приобретено 78 автобусов средней и большой вместимости, часть из которых имеет низкий пол, что облегчает посадку и высадку пассажиров, а также оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и пассажиров с детскими колясками, – сообщило «КП-Уфа» министерство.

Напомним, жители Уфы все чаще жалуются на работу общественного транспорта. Порой уфимцам приходится ждать автобус на остановке целых два часа.