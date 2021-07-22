Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 9:06

В Минтрансе пояснили, как в Уфе решается проблема нехватки пассажирских автобусов

Региональный Минтранс рассказал, что предпринимается для разрешения уже наболевшего вопроса
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Вопрос нехватки автобусов на муниципальных маршрутах, как заявил Минтранс, решается путем приобретения нового транспорта

Вопрос нехватки автобусов на муниципальных маршрутах, как заявил Минтранс, решается путем приобретения нового транспорта

Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство транспорта Башкирии рассказало, как решается вопрос нехватки автобусов на общественных маршрутах Уфы. Как заявили в ведомстве, ситуацию с дефицитом транспорта исправляют путем приобретения нового подвижного состава большей вместимости.

– На муниципальные маршруты, обслуживаемые «Башавтотрансом», за последний год поступило 205 автобусов, перевозчиками негосударственных форм собственности приобретено 78 автобусов средней и большой вместимости, часть из которых имеет низкий пол, что облегчает посадку и высадку пассажиров, а также оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и пассажиров с детскими колясками, – сообщило «КП-Уфа» министерство.

Напомним, жители Уфы все чаще жалуются на работу общественного транспорта. Порой уфимцам приходится ждать автобус на остановке целых два часа.