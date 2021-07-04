Уфимцы недовольны долгим ожиданием маршруток на остановках

Уфимцам приходится ждать автобуса иногда по несколько часов Фото: Рустем АХУНОВ

Жители Уфы выражают недовольство работой общественного транспорта. На днях в популярном сообществе в социальных сетях появилась публикация жительницы столицы, где она пожаловалась на долгое ожидание автобуса.

– Ну что ж, в очередной раз сижу вечером на остановке два часа в ожидании автобуса 74 маршрута. Претензии, звонки и сообщения не возымели никакого действия, – пожаловалась уфимка.

В комментариях к публикации ее поддержали другие горожане. Они утверждают, что такая же ситуация и на других маршрутах.

– После 20.00 тяжело куда-нибудь уехать, а после 22.00 – уже нереально, – рассказал другой уфимец.

Напомним, недавно «КП-Уфа» беседовала с транспортным предпринимателем. Частный перевозчик рассказал, что проблемы с общественным транспортом связаны с массовым увольнением водителей. По словам предпринимателя, операторы маршрутов не выплачивают водителям деньги причитающиеся им с безналичного расчета.