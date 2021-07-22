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Общество22 июля 2021 7:14

Доля безналичного расчета в общественном транспорте Башкирии составляет 75%

Актуальной статистикой поделился региональный Минтранс
Захар ЯКОВЛЕВ
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Большинство пассажиров республики в настоящее время предпочитают рассчитываться безналом

Большинство пассажиров республики в настоящее время предпочитают рассчитываться безналом

Фото: Рустем АХУНОВ

Жители Башкирии с каждым годом все больше отдают предпочтение безналичному расчету. Такие выводы можно сделать из статистики, которую «КП-Уфа» предоставил республиканский Минтранс.

По показателям отчетности министерства за последние четыре года соотношение наличного и безналичного расчета следующее:

2018 год – 30% безналичного расчета и 70% наличного

2019 год – 50% безналичного расчета и 50% наличного

2020 год – 70% безналичного расчета и 30% наличного

2021 год – 75% безналичного расчета и 20% наличного

Напомним, транспортные предприниматели Уфы крайне недовольны реализацией безналичного расчета в столице. Как утверждают частники, полученные по безналу деньги операторы маршрутов, либо не перечисляют водителям совсем, либо перечисляют лишь отчасти спустя долгое время.