Уфимцы просят Хабирова заняться благоустройством площади перед Дворцом спорта

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Уфимцы начали массово обращаться к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой заняться благоустройством территории перед Дворцом спорта. Горожане жалуются на площадь в комментариях под постами руководителя региона в соцсетях.

– Из площади превратили черти что, всё заставлено машинами, фурами и непонятно чем, газоны все изъезжены, кругом бардак. Ходить спокойно невозможно. Да и выглядит эта вся картина, извините, очень не эстетично. Обеспечьте на данной территории спокойное, безопасное передвижение гражданам! – пишут жители башкирской столицы.

Некоторые горожане предлагают организовать на площади сквер, аллею или прогулочную зону, где родители могли бы отдохнуть со своими детьми.

На обращения жителей уже отреагировали в администрации города. Пресс-секретарь мэрии Талгат Зайнуллин заявил, что сообщения по Дворцу спорта находятся «в работе», и жителям ответят как только профильные службы предоставят дополнительную информацию.