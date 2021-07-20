Из-за нарушений судебные приставы закрыли популярный киоск с шаурмой в Башкирии

Фото: УФССП по Башкирии

В Салавате судебные приставы закрыли популярный среди горожан киоск по продаже шаурмы, пиццы и бургеров. Как уточнили в пресс-службе УФССП Башкирии, в ходе проверки выяснилось, что в кафе грубо нарушались сразу несколько требований СанПина – отсутствовали туалет и рукомойники, не организовывался и не проводился производственный контроль. В итоге суд привлек владельца шаурмечной к административной ответственности по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и постановил приостановить работу заведения на 14 суток.

- Выехав по адресу расположения объекта, судебные приставы опечатали помещение. В случае незаконного возобновления деятельности для должника предусмотрена административная и уголовная ответственность, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее по той же причине в Уфе временно закрыли популярное кафе «Баракат» на улице Гоголя. По решению суда владельцу кафе дали 30 суток на устранение нарушений и предупредили об ответственности, если заведение вдруг начнет несанкционированно работать.