Судебные приставы в Уфе закрыли кафе «Баракат» из-за нарушений

Суд дал точке общественного питания 30 дней на устранение нарушений – все это время кафе будет закрыто.

В столице Башкирии судебные приставы приостановили работу кафе «Баракат» на Гоголя, 56. В ФССП отметили, что общепит откроется только после устранения выявленных нарушений.

Было установлено, что в кафе нарушаются санитарно-эпидемиологические требования при приготовлении пищи и напитков, их хранении и подаче. Загрузка продуктов осуществлялась со стороны многоквартирного дома, где расположены входы в жилые помещения.

Суд дал точке общественного питания 30 дней на устранение нарушений – все это время кафе будет закрыто. Приставы Ленинского района возбудили исполнительное производство и опечатали двери, предпринимателя же предупредили об ответственности в случае несанкционированного открытия кафе.