Поиски 27-летнего мужчины из Башкирии завершились трагедией

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Трагедией завершились поиски 27-летнего Игоря Овчинникова из Белорецка. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что молодого мужчину нашли мертвым. Что именно произошло и где нашли тело, волонтеры уточнять не стали.

Напомним, что Игорь Овчинников пропал еще в начале июня, когда уехал на заработки на турбазу «Сухой ключ» в селе Кана. Последний раз его видели 11 июня, направляющегося в сторону автодороги. Родные забили тревогу, потому что мужчина страдал эпилепсией и мог нуждаться в медицинской помощи.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшего Игоря Овчинникова.