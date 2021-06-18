В Башкирии больше недели не могут разыскать 27-летнего Игоря Овчинникова

фото: "Лиза Алерт"

В Башкирии без вести пропал 27-летний Игорь Овчинников из села Кага (Белорецкий район). Об исчезновении молодого человека 18 июня сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Известий от мужчины нет уже больше недели. С близкими и друзьями он перестал выходить на связь 10 июня. С тех пор его никто не видел. По данным волонтеров, Игорь нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом из районов республики.

Приметы пропавшего: рост – 165 см, среднее телосложение, светлые короткие волосы, зеленые глаза.

Был одет во все черное: толстовку с белыми полосками, футболку, спортивные трико и матерчатые кроссовки.

Всех, кто видел Игоря Овчинникова или знает о его местонахождении, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 («Лиза Алерт») или 112.