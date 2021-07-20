Грозы, ливни, град: синоптики предупредили о надвигающейся на Башкирию непогоде

Грозы в республике будут греметь ближайшие пару дней Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода продолжает преподносить сюрпризы для жителей Башкирии. И если в праздничный день Курбан-байрама жителей республики порадует яркое солнце и жара под +34, то уже завтра погода сильно испортится. Так, по прогнозам Башгидрометцентра, в среду в Башкирии ожидаются проливные дожди, грозы и град, а также шквалистый ветер с порывами д0 15-20 метров в секунду. Также на отдельных участках автодорог ночью и утром местами сгустится туман, а видимость составит всего 500-1000 метров.

При этом жара не отступит: если ночью температура воздуха составит 15-20 градусов, то уже днем столбики термометров поднимутся до +30; +35. Такая же дождливая и душная погода сохранится в ближайшие дни, и лишь в конце недели жители республики вздохнут свободнее, так как ожидается похолодание до +21 градуса.