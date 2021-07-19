Жару в Уфе сменят дожди с грозами

Выходные ожидаются прохладные Фото: Иван МАКЕЕВ

В столицу Башкирии после долгой жары придут дожди с грозами. В конце недели, по данным сервиса Gismeteo.ru, установится прохладная погода.

Так, завтра, 20 июля, сохранится жаркая погода – столбики термометра покажут +31 градус, местами пройдут кратковременные дожди. Со среды температура воздуха пойдет на спад, ожидается +27 градусов, умеренные дожди с грозами. Со вторника по субботу дожди будут идти каждый день. Прохладная погода установится в пятницу, на улице будет всего 22 градуса тепла. Такая же погода ожидается в городе и в субботу. В воскресенье и последующие дни, по предварительным прогнозам, осадков уже не ожидается, как и жары. Столбики термометра покажут +21, +23 градуса.