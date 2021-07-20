Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с мопедом, в котором погиб подросток

Фото: ГИБДД по РБ

В Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погиб несовершеннолетний водитель мопеда. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления по статье «Нарушение дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, все произошло накануне около 8 вечера на проселочной дороге между деревнями Талалаевка и Спасская. Там «Лада Нива» лоб в лоб столкнулась с мопедом, на котором ехали два подростка. У обоих отсутствовали мотошлемы, поэтому ребята получили сильные черепно-мозговые травмы. В итоге 13-летний водитель мопеда погиб на месте, а его 14-летний пассажир госпитализирован. Мать погибшего парня заявила, что во всем виноват водитель «Лады» - мол, он находился за рулем в нетрезвом виде.

- Водитель был пьян, и моего ребёнка протащил несколько метров! – рассказала в соцсетях Валентина К.

Так ли это было на самом деле, и из-за чего произошло ДТП сейчас предстоит выяснить следователям и сотрудникам полиции.

- В настоящее время организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП, а также причин и условий ему способствовавших, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.