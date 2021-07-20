«Машина протащила мопед несколько метров»: в Башкирии в аварии погиб 13-летний подросток

Фото: ГИБДД по РБ

Жуткая авария произошла вчера вечером в Стерлитамакском районе Башкирии. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, около 8 вечера на проселочной дороге рядом с деревней Талалаевкой столкнулись «Лада Нива» и мопед Vento Riva 2. Мопедом управлял 13-летний подросток – от полученных травм он скончался на месте до приезда медиков, его 14-летнего пассажира, сидевшего сзади, увезли в больницу. 33-летний водитель «Лады» также отделался ушибами.

- Есть версия, что водитель был пьян. Машина протащила мопед несколько метров, неужели не могли разъехаться в чистом поле? – возмущаются местные жители.

Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняют полицейские. По факту смертельного ДТП начато разбирательство.