Турист из Башкирии неожиданно пропал прямо во время сплава

Спасатели предупреждают, что во время сплава лучше держаться рядом с группой Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Накануне в Центр обработки вызовов Системы 112 поступило сообщение, что в Салаватском районе, рядом с деревней Ташаулово пропал человек. Как рассказали в Госкомитете ЧС по Башкирии, 45-летний турист сплавлялся с группой по реке, но решил порыбачить и в итоге отстал от остальных и потерялся. Поскольку связи с мужчиной не было, искать пропавшего отправились спасатели.

К счастью, все обошлось. Перепуганного туриста спасатели нашли неподалеку от села Атняш. Мужчина целые сутки провел один, был сильно напуган, но не пострадал и вернулся к своей туристической группе, чтобы продолжить сплав.

Напомним, что похожий случай произошел в минувшие выходные в Белорецком районе. Там влюбленная парочка решила подняться на Малиновую гору, но на обратном пути сошла с тропы и заблудилась. На помощь молодым людям отправились спасатели, которые вывели их к тропе.