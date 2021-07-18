Молодая парочка заблудилась во время восхождения на гору в Башкирии

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Накануне в службу спасения поступила информация, что в Белорецком районе заблудили два туриста. Как оказалось, парень и девушка решили вместе совершить восхождение на знаменитую Малиновую гору, но на обратном пути сошли с тропы и в итоге заблудились. Уже темнело, а сотовые телефоны практически разрядились, но молодые люди сумели дозвониться спасателям и сообщить примерные координаты своего местонахождения.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, поиски завершились благополучно. Перепуганную парочку нашли спасатели, никто из них не пострадал, и медицинская помощь им не понадобилась.