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Общество18 июля 2021 9:03

Молодая парочка заблудилась во время восхождения на гору в Башкирии

Перепуганным туристам спуститься с горы помогали спасатели
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: znanietrail.ru

Фото: znanietrail.ru

Накануне в службу спасения поступила информация, что в Белорецком районе заблудили два туриста. Как оказалось, парень и девушка решили вместе совершить восхождение на знаменитую Малиновую гору, но на обратном пути сошли с тропы и в итоге заблудились. Уже темнело, а сотовые телефоны практически разрядились, но молодые люди сумели дозвониться спасателям и сообщить примерные координаты своего местонахождения.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, поиски завершились благополучно. Перепуганную парочку нашли спасатели, никто из них не пострадал, и медицинская помощь им не понадобилась.