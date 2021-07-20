Число жертв коронавируса в Башкирии выросло до 700 человек

Смертность от ковида в республике по-прежнему остается высокой

В Башкирии число жертв коронавируса выросло до 700 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, уточнив, что за последние сутки от осложнений вируса скончались еще шестеро.

Также в Башкирии зарегистрирован очередной антирекорд по числу заболевших: за сутки коронавирус выявили у 250 человек, а общее число инфицированных достигло 45471. Большинство из них находится на амбулаторном лечении, а их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Еще 202 пациента за последние 24 часа вылечились, всего справиться с вирусом смогли уже 41498 жителей региона.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, как сейчас обстоят дела с вакцинацией в республике. По последним данным, ежедневно прививаются около 25 тысяч жителей республики, и власти стараются не снижать темп. При этом выбора вакцины у людей по-прежнему нет: граждан вакцинируют прививками «ЭпиВакКорона» или «КовиВак» только в исключительных случаях.

- В республику приходят все три вида вакцин, но, в основном, вакцинация идет «Спутником V», – подтвердили в пресс-службе регионального «Минздрава».