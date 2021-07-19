Эксперт из Уфы рассказал, как работают вакцины против коронавируса и можно ли от них заболеть

Ни одна из вакцин от ковида не подразумевает заболевания ковидом ни в какой форме, говорит специалист Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уроженец Уфы и управляющий клиники «Биомедицина» Роман Гельфанд рассказал, как работают вакцины против коронавируса и можно ли от них заболеть. Развернутый пост эксперт написал в своем фейсбуке.

По словам специалиста, только старый класс вакцин, содержащий ослабленные патогены, подразумевает болезнь в легкой и бессимптомной форме для последующей выработки иммунитета. При этом не одна из существующих сейчас прививок против COVID-19 не относится к классу ослабленных. Похожий принцип действий пока есть только у российской КовиВак и китайской SinoVac – у них патоген уничтожен химически, а оставшиеся фрагменты вируса стимулируют выработку антител к конкретным белкам.

– Ни одна из вакцин от ковида не подразумевает заболевания ковидом ни в какой форме. В принципе. Потому что ни одна из вакцин не содержит живого и способного к репликации (размножению) патогена, – подчеркнул Гельфанд. – Конкретно Спутник V и другие векторные вакцины (AstraZeneca, Johnson&Johnson) не содержат патоген ни в каком виде вообще.

Вакцину Спутник V, которую относят к векторному типу, имеет аденовирус – это безобидный вирус, вызывающий ОРВИ, в который встроен спайк-белок коронавируса. Спайк-белком называют фрагмент оболочки вируса – с помощью этого белка он прикрепляется к клетке и проникает в нее, чтобы впоследствии задействовать иммунитет на ранней стадии проникновения патогена в организм.

– Идея векторной вакцины состоит в том, чтобы внедрить в организм безобидный вектор (носитель) с вживлённым фрагментом патогена (спайк-белком коронавируса), чтобы заставить иммунитет выработать антитела к этому конкретному фрагменту патогена, – пояснил эксперт.

Естественный иммунитет, выработанный после болезни, такого эффекта не дает – антитела вырабатываются только тогда, когда вирус уже проник в клетку. А прививка работает как на увеличение антител, так и на качественное улучшение защитных барьеров.

При введении векторных вакцин возможны побочные реакции. В случае со Спутником V они связаны с эффектом аденовируса – у 30% пациентов он вызывает гриппоподобный синдром (температура, боли различной локализации, слабость и интоксикация). Иммунный ответ может появиться и в качестве реакции на спайк-белок – тем не менее никакой болезни он вызвать не способен.

Гельфанд добавил, что есть «редкие случаи», когда человек заболевает после вакцинации, однако «по недомыслию и незнанию конечно можно подумать, что именно вакцинация и вызвала болезнь. Пресловутое «после или вследствие».

– Поскольку мы знаем, что заболеть от существующих вакцин невозможно, имеется другое, куда более прозаичное объяснение: человек заразился незадолго до вакцинации, либо вскоре после (а то и во время, например, в очереди в процедурный кабинет). Стойкий иммунитет вырабатывается через 2-3 недели после 2-й дозы Спутника. И даже он не гарантирует защиту от заражения, – пишет эксперт.

В пользу необходимости сделать прививку Гельфанд приводит статистические данные. Риск смерти от ковида составляет 0,5-1% (с новым штаммом этот индекс может стать выше), риск серьезных побочных эффектов «оценивается на порядки менее возможными» – например, тромбозы от западных вакцин случаются один раз на 200 тыс – 1 млн введений прививки. Создатели «Спутника» говорят, что тромбозы с их вакциной «вообще не случаются» – однако специалист склонен думать, что «они все же есть», и их частота сопоставима с таковой среди западных аналогов. Подводя черту под своими измышлениями, Роман Гельфанд пишет, что если привить всю Уфу, тромбоз случится у 1-10 человек, а если весь город переболеет COVID-19, умрут «не менее 5-10 тысяч человек».