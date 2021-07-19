В Башкирии назвали причину нашествия саранчи на поля в Зауралье

Вредители атаковали поля в Башкирии в середине июня 2021 года Фото: Наталья НЕШУМОВА

В середине июня 2021 года сразу в трех районах Башкирии наблюдалось нашествие саранчи. Местные жители засняли на видео тучи этих опасных насекомых.

Опасных вредителей обнаружили на полях Зауралья – в Баймакском, Хайбуллинском и Учалинском районах республики. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе регионального Минсельхоза, причиной увеличения численности и распространения вредителей стала аномальная жара, установившаяся в Башкирии еще в конце апреле.

По данным министерства сельского хозяйства республики, башкирские фермеры провели полную обработку полей, чтобы насекомые не распространялись и дальше. Химикаты распылили на площади более 13 тысяч гектаров.

Аграриям еще только предстоит выяснить, какой ущерб хозяйствам нанесла саранча в трех районах башкирского Зауралья.