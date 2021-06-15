В одном из районов Башкирии сообщили о нашествии саранчи

Фото: Ильсура Ильназарова Вконтакте

Житель Баймакского района Башкирии Ильсур И. сообщил в социальных сетях о небывалом количестве саранчи. В качестве доказательства мужчина опубликовал видео, кадры которого передают не самую приятную картину нашествия насекомых.

– Баймакский район. Между населенными пунктами Билялово Уметбаево происходит миграция саранчи. Засуха, непарный шелкопряд, теперь еще саранча, – подписал видеоряд мужчина.

На опубликованных кадрах видеоролика видно, как насекомые заполонили всю дорогу между населенными пунктами, видно также, как периодически саранча попадает на стекло. В качестве доказательства Ильсур также продемонстрировал бампер своего автомобиля, облепленный мертвой саранчой