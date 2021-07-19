За прошедшую неделю коронавирус унес жизни 38 жителей Башкирии

Восемь жителей Башкирии подключено к ИВЛ из-за COVID-19

В Башкирии от коронавируса за прошедшие семь дней скончались 38 человек (5-6 смертей ежедневно). Статистику озвучил региональный Минздрав.

В течение той же недели на территории республики было выявлено 1623 случая инфицирования. Больше всего заразившихся зарегистрировано 17 июля – 246 человек. С начала пандемии заболели 44 972 жителя.

Прямо сейчас в ковид-госпиталях лежат 606 человек, 60 из них находятся в тяжелом состоянии, еще восемь – подключены к аппаратам ИВЛ.