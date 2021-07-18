В Уфе водитель врезался в дерево: понадобилась помощь спасателей

Фото: Госкомитет ЧС по РБ

Вчера вечером в Демском районе Уфы произошло серьезное ДТП, в котором пострадал мужчина. Как рассказали в Госкомитете ЧС по Башкирии, 41-летний водитель «Шкоды Октавиа» ехал в сторону СНТ «Ягодка», но не справился с управлением и врезался в дерево. На помощь пострадавшему бросились очевидцы, но водителя зажало в искореженной машине, поэтому потребовалась помощь спасателей. С помощью специнструмента они извлекли мужчину из машины и передали медикам.

Напомним, что накануне в Кушнаренковском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись «Рено Логан» и «Киа Спортэйдж». В аварии серьезно пострадала 88-летняя пассажирка «Рено» - женщина скончалась по дороге в больницу в карете скорой помощи.