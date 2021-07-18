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Происшествия18 июля 2021 15:30

В Башкирии после столкновения двух иномарок погибла 88-летняя пассажирка

Пожилая женщина скончалась в скорой по пути в больницу
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: региональная Госавтоинспекция

Фото: региональная Госавтоинспекция

Вчера в Кушнаренковском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись «Рено Логан» и «Киа Спортэйдж». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, авария произошла неподалеку от деревни Ильмурзино на дороге западного обхода. В ДТП серьезно пострадала 88-летняя пассажирка «Рено» - по пути в больницу пожилая женщина скончалась в карете скорой помощи.

Сейчас в причинах и обстоятельствах столкновения разбираются дорожные полицейские.

- Всего за сутки в республике произошло 10 ДТП, в которых один человек погиб, а еще 11 получили травмы, - добавили в региональной Госавтоинспекции.